Spaccate in due bar nella notte | Qui rischiamo la guerra civile

Dueai danni di altrettanti barstessa, in piazza Tarantelli a Pogliano. Criminalità e movida molesta colpiscono ancora e sollevano nuove proteste di residenti e commercianti. Il duplice assalto si è verificato verso le 4 dellatra venerdì e sabato. I soliti ignoti hanno preso di mira i due bar, non è chiaro se hanno usato mazze o un’auto ariete per sfondare le vetrine. In un caso i ladri sono riusciti ad aprire un varco, entrare nel locale e portare via il fondo cassa: pochi spiccioli, ma il danno è stato ingente. Poi sono fuggiti facendo perdere le tracce. "Speriamo che questa volta i responsabili vengano identificati e puniti e che ripaghino i danni", commentano i residenti. I titolari dei due bar si sono rivolti ai carabinieri per sporgere denuncia. In quella zona ci sono alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso i malviventi, le indagini sono in corso.