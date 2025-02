Game-experience.it - South of Midnight, il nuovo video è un omaggio allo stop motion

Xbox ha pubblicato undedicato all’atmosfera diof, il prossimo titolo di Compulsion Games, e lo ha fatto omaggiando l’arte dello.Addentrandoci nello specifico, il filmato in questione non mostra sequenze di gameplay vere e proprie ma si pone come una piccola opera d’arte che rendea questa affascinante tecnica di animazione (uno dei tratti distintivi del gioco). Realizzato in collaborazione con Clyde Henry Productions, ilutilizza pupazzi reali, interamente fatti a mano, dando vita a un’animazione tradizionale e ricca di dettagli.Nelvediamo la protagonista Hazel intenta a cucire sotto un albero, finché una melodia misteriosa non la spinge a muoversi. Seguendola, scopriamo un libro con il titolo del gioco, accompagnato da creature e atmosfere che richiamano il folklore del sud degli Stati Uniti.