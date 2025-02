Terzotemponapoli.com - Soulè: “Voglio restare alla Roma, pronto a sacrificarmi”

Il giovane attaccante argentino della, Matias, è stato protagonista di una conferenza stampa dove ha parlato del pareggio contro il Napoli e della sua crescita personale. Un’occasione per il calciatore di riflettere sul suo ruolo in squadra, sul rapporto con il mister e sui suoi compagni di squadra.: La scelta di rimanere aUna delle domande più ricorrenti riguardava il suo futuro, con voci che parlavano di offerte ricevute in estate.non ha nascosto di essere stato contattato da altri club, ma ha sottolineato la sua volontà dinella Capitale. “Sì, ho sentito che sono arrivate alcune offerte, ma lale ha valutate“, ha affermato l’attaccante. “Ogni giorno lavoro al 100% e prendo sempre più fiducia. Ho detto che volevoe sono determinato a farlo per tanto tempo”.