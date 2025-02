Terzotemponapoli.com - Soulè a DAZN: “Resto a Roma, voglio crescere con Dybala”

Leggi su Terzotemponapoli.com

La dichiarazione di Matiasdopo-NapoliUn ritorno sul campo faticoso ma soddisfacenteMatias, attaccante della, ha parlato ai microfoni didopo la partita contro il Napoli, rivelando il suo stato fisico e mentale. Nonostante non avesse avuto molto spazio fino a quel momento, ha espresso il suo entusiasmo per la fiducia che l’allenatore gli sta concedendo. “Sono morto, era tanto che non giocavo così”, ha dichiarato, spiegando la fatica provata in campo, soprattutto quando sono arrivati i crampi dopo un passaggio di Paulo.L’importanza degli allenamenti e della preparazioneha sottolineato come, nonostante non fosse stato impiegato frequentemente, si fosse sempre allenato al massimo, cercando di farsi trovare pronto ogni volta che il mister lo chiamava in causa.