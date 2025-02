Iltempo.it - Sottocorona: "Guardate che differenza!". Come cambia tutto nelle prossime ore

Leggi su Iltempo.it

Il quadro meteorologico sembra in netto miglioramento. Parola di Paolo. L'esperto, collegandosi dallo studio di Omnibus, ha diffuso le previsioni per la giornata di oggi, lunedì 3 febbraio, e per quelle seguenti. Innanzi, va notata l'assenza di importanti nuvole sull'Italia. Messa alle spalle la forte instabilità di ieri, per esempio, al Sud il tempo "è decisamente migliorato". Qualche traccia di fenomeni resat al Centro, ma "intorno non c'è molto", ha anticipato. In altre parole, "c'è ancora una zona di bassa pressione e di maltempo sulla zona del Mediterraneo centrale, ma le cose vanno meglio". Un miglioramento, quello atteso, più lampante se si osserva il passaggio dalla giornata di oggi a quella di domani, martedì 3 febbraio. Al Sud, le piogge sono "localmente intense sul medio-basso versante adriatico e fra Sicilia e Callabria" così"c'è ancora qualcosa sul Lazio", matende a prendere una piega diversa.