Sosteniamo Louis Dassilva | il pool difensivo lancia una raccolta fondi

Rimini, 3 febbraio 2025 – “, ingiustamente accusato”. È questa la frase con cui è appena statata sul web unaa beneficio dell’unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, in carcere dal 16 luglio 2024. L’obiettivo della, aperta sulla piattaforma GoFundMe, è stato fissato a 150mila euro ed è stata compiuta per ora una donazione da 20 euro (laè stata aperta intorno alle 14). A promuovere l’iniziativa è stato lo stessodie a seguire lac’è un commercialista che rendiconterà sul denaro in entrata e uscita. Rimini 25-06-2024 - Omicidio Pierina Paganelli -Da Silva, Roberta Bruzzone, Riario Fabbri Tribunale. © Manuel Migliorini / Adriapress. Iraccolti, secondo quanto riportato nella descrizione della, saranno destinati a “Garantire il mantenimento dei figli difino a quanto non potrà nuovamente farlo personalmente.