Sosta gratis e senza limiti di tempo alle donne incinta e alle neo mamme | arriva il pass rosa

Castiglione de’ Pepoli (Bologna), 3 febbraio 2025 – Non solo ‘parcheggi’ e cioè parcheggi dedicati in particolari aree di interesse e di affluenza delle neo-e dellein stato di gravidanza ma un vero e proprio ‘' che allarga la portata dell’agevolazione. Sì, perchéora lagratuita ediper lein gravidanza e le neo-su tutto il territorio del Comune di Castiglione dei Pepoli, sull'Appennino bolognese. Il 'permesso' è stato approvato dalla Giunta comunale, su iniziativa delle assessore Francesca Corti, Greta Burla e Matilde Biagi, ed è in vigore dallo scorso 1 febbraio. Si tratta di un contrassegno speciale che consentirà appunto lagratuita nei parcheggi a pagamento edinelle aree a disco orario "L'obiettivo è facilitare gli spostamenti dellein un periodo particolarmente delicato della loro vita – spiega l'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese, agevolando così il loro accesso "ai principali servizi del territorio, dai luoghi di lavorostrutture sanitarie", garantendo"una maggiore comodità nella gestione della loro quotidianità".