Sopracciglia Halo | Tutto sul trend di bellezza stravagante

Leggi su It.newsner.com

Non è un segreto che lesiano l’ultimo campo di gioco della. Basta scorrere i social media per trovare una varietà selvaggia di tendenze per le, dalle corna di unicorno agli swooshes della Nike e persino ai disegni a coda di pesce.Ma proprio quando pensavate di averle viste tutte, le nuove ed eccentricheche hanno fatto il loro ingresso nella conversazione.Come molte altre bizzarre tendenze di, ledevono la loro esistenza al mondo meravigliosamente strano dei social media. Piattaforme come TikTok e Instagram sono diventate il terreno di coltura per eccellenza delle tendenze che sfidano le norme ditradizionali.Le– a forma di aureola che attraversa la fronte e collega entrambe lein un unico cerchio – sono state create da Hannah Lyne.