Ilfattoquotidiano.it - “Sono stata una sto**a? Al mio compleanno avrei pagato tutto io, ma i miei amici si sono infastiditi. Non capisco perché”: una donna si sfoga su Reddit

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il tema delè controverso. E non solo per i regali da fare da soli o in compagnia e le quote da ripartire. C’è anche chi si crea il problema sul ristorante o sul locale da prenotare. Il festeggiato paga per tutti? Gli invitati pagano la seconda consumazione oppure dividono“alla romana”? Le “usanze” in merito cambiano da Regione a Regione o da abitudini consolidate tra gli.Insomma il tema è tornato centrale grazie allo sfogo di una festeggiata che suha raccontato la sua storia incredibile e che sottolinea come le persone, a volte, manchino di empatia e solidarietà. Oltre che di sincero affetto.Dunque per illaaveva deciso di invitare glidella compagnia e portarli tutti in un locale, una sala giochi, per bere e divertirsi un po’ e cantare tutti assieme.