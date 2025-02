Ilfattoquotidiano.it - “Sono stata contattata anch’io da Fedez che era ancora sposato ufficialmente. All’inizio per un podcast poi le conversazioni sono diventate più personali”: ecco cosa sostiene Michelle Comi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Fabrizio Corona ha sciorinato una serie di dichiarazioni sulla ex coppiae Chiara Ferragni sul suo canale Youtube Falsissimo.it. E ha appena annunciato una nuova puntata per il 10 febbraio. Stando a quanto detto dall’ex re dei paparazzi, il rapper avrebbe tradito l’imprenditrice digitale per tutta la durata del matrimonio. Con chi? Con Angelica Montini, una stilista non nota. E sempre secondo Corona, anche Ferragni avrebbe avuto delle liason, ma per queste dichiarazioni l’influencer ha chiesto oltre un milione di risarcimento.Ora in quello che sembra un girone infernale del gossip fa la sua comparsa anche, influencer e star di OnlyFans.ha detto? “Per quanto riguarda tutta la storia di Fabrizio Corona, bellissimo raga, melaguardata tutta, veramente con gusto, ma dubito che sia vera.