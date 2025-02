Iodonna.it - Sono molti i modi per esorcizzare una relazione andata male, il Brookfield Zoo di Chicago ne propone uno esilarante

In occasione di San Valentino, infatti, i visitatori potranno dare il nome del proprio ex a una blatta fischiante del Madagascar. L’iniziativa si chiama «Name a Cockroach», letteralmente «dai il nome a uno scarafaggio» e costa 15 dollari. Nel prezzo è compreso anche un certificato di attestazione da conservare in segreto oppure condividere con il destinatario del “regalo”. Regali San Valentino 2025: gioielli con charms guarda le foto Il nome scelto sarà poi pubblicato sulla bacheca dei nomi degli scarafaggi esposta all’esterno dell’Hamill Family Play Zoo, che verrà svelata proprio il giorno di San Valentino.