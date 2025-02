Dilei.it - Sondaggi Grande Fratello del 3 febbraio, chi rischia stasera

Non può essere lunedì sera senza il. Il reality show di Canale5 torna in diretta il 3con la conduzione di Alfonso Signorini e la collaborazione delle due opinioniste, Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. A restituire il sentiment della serata sarà, come di consueto, Rebecca Staffelli, mentre i nominati a rischio sono sei. Anche questa sera, il televoto sarà eliminatorio e, dopo l’uscita di Bernardo Cherubini, potrebbe succedere davvero di tutto. Ma cosa dicono i, i nominati del 3Sono ben sei i concorrenti al televoto ma solo uno di loro potrebbe uscire nel corso della puntata del 3. Il pubblico è quindi chiamato a scegliere il concorrente preferito e, il meno votato, sarà colui che deve lasciare per sempre il gioco. Sono in nomination Emanuele Fiori, Luca Giglio, Iago Garcia, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma, che ha avuto un duro scontro con Helena Prestes e Javier Martinez, invitandoli perfino a fidanzarsi presto perché la liberino dall’impasse.