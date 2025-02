Lettera43.it - SoftBank e OpenAI annunciano una joint venture giapponese per l’IA

ha annunciato assieme aunain Giappone per offrire servizi IA ai clienti aziendali. La holding finanziaria di Tokyo investirà anche 3 miliardi di dollari ogni anno per poter utilizzare la tecnologia di intelligenza artificiale statunitense all’interno del gruppo stesso. Denominata SBJapan, lasarà di proprietà della startup di Sam Altman e di una società fondata dalla stessae dalla sua divisione di telecomunicazioni nazionali. Sarà trampolino di lancio per l’introduzione di agenti IA creati su misura per le esigenze del mercato, stabilendo però al contempo un modello per l’adozione globale. La notizia arriva a pochi giorni di distanza dalle indiscrezioni del Financial Times secondo cui la holding finanziaria sarebbe pronta a investire 25 miliardi di dollari nella madre di ChatGPT, con cui è anche coinvolta nel progetto Stargate voluto da Donald Trump.