Lanazione.it - Snello e pelle di bronzo. Il comandante Siligato. Candido per amor patrio. Partigiano per coscienza

Don Luigi Canessa, cappellano della brigata Centocroci, operante tra Val di Vara e Val di Taro, così ricordò il suo primo incontro con ildi plotone Nino: ''Era in piedi, sul tavolo, e stava arringando calorosamente i suoi uomini. Era un giovane dalladi, dalla corporatura snella e con un paio di pantaloncini molto sopra al ginocchio. Un cinturone nero, dal quale pendeva una pesante pistola, gli teneva aderente la camicia militare inglese, maniche rimboccate sopra i gomiti. Sotto il casco caki coloniale gli scendevano tre dita di barba e i lisci, lucenti capelli; brillavano in un viso di bimbo due occhi meravigliosi che, in quella arringa, facevano scintille. La più felice fantasia non potrebbe creare un tipo di capopiù caratteristico di Nino''.