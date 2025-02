«Smetto di fare il medico di medicina generale, non posso sacrificare la mia salute per il lavoro» - Il video

Leggi su Open.online

Ilaria Rossiello, giovanedi famiglia, molto seguita sui social, ha deciso di dimettersi. «Sono molto portata perildi. Non sono portata ala martire, ala miaper il», ha dichiarato in unaffidato ai social. «Mi sento libera – spiega – perché questomi faceva stare male, non dormire la notte per l’ansia di andare al. Stavo psicologicamente più male per quello che per la patologia che ho avuto e che, ormai avete capito, era tumorale. Quindi, se ilti crea più angoscia di un tumore forse è il caso di cambiare». Rossiello ha poi dichiarato all’ANSA, la causa scatenante delle sue dimissioni: «La mancanza di rispetto per me e la mia malattia. Da anni mi prendo cura delladi migliaia di persone, ma quando è toccato a me stare male sono stata aggredita, maltrattata, trattata senza nessun riguardo».