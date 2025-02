Cityrumors.it - Smartphone alla guida? Arriva la telecamera che non perdona

Unendo la tecnologia più avanzata all’intelligenza artificiale, la videocamera di nuova concezione riuscirà a riconoscere chi non riesce a rinunciare all’uso del cellulareTante le novità introdotte dal nuovo Codice della strada. ma quella che forse interessa maggiormente gli automobilisti è l’inasprimento delle sanzioni per chi maneggia in modo improprio il cellulare. Oggi chi verrà sorpreso a usare durante la marciae dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante, oltremulta aumentata da un minimo di 250 a un massimo di 1.000 euro eperdita di 5 punti patente, si vedrà applicare, fin dprima infrazione, la sanzione accessoria della sospensione della patente dida 15 giorni a 2 mesi.