Slitta speciale per studentessa con disabilità al Cimone De Pascale | Grazie a chi ha reso possibile il sogno

Modena, 3 febbraio 2025 – Con un post social il presidente della Regione Emilia Romagna Michele deha lodato ildove lo sci è davvero per tutti,alla Asd In2thewhite. Nei giorni scorsi, infatti, unacon, in gita scolastica da Lucca, ha potuto sciarea una. "‘Un– ha scritto dealla Asd Fondazione per lo sport Silvia Parente che ha l’obiettivo di insegnare i principali sport praticati nell’Appennino a tutti coloro che vogliono farlo. In Emilia Romagna lo sport è sempre stato e continuerà a essere un motore di crescita e inclusione.di cuore a chi, con passione e impegno, rende possibili momenti come questo”.