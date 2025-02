Amica.it - Sleepmaxxing: l’ossessione per il sonno può diventare rischiosa

Il, si sa, è un fondamentale alleato di bellezza e benessere, con le classiche otto ore di dormita consigliate per funzionare al meglio. In quest’epoca iper digitalizzata ed estremamente attenta alla salute, però, la necessità dormire sembra essere diventata in certi casi ossessione. Le Gen Z, infatti, è talmente determinata a ottimizzare ilda avere coniato un nuovo termine: “Sleepmaxing”., ma che cos’è esattamente?Su TikTok, piattaforma di riferimento per la Gen Z, all’hashtag #rispondono centinaia di video in cui vengono dispensati consigli per dormire al meglio e il più a lungo possibile, godendo di tutti i benefici garantiti dal. Le teorie e le strategie sono le più disparate: c’è chi consiglia l’assunzione di integratori ad hoc, come per esempio il magnesio, o ancora valeriana, biancospino e camomilla, chi ha messo a punto “sleep drink” da sorseggiare prima di coricarsi, e ancora chi caldeggia rituali di meditazione o respirazione.