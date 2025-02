Digital-news.it - Sky Sport Tennis ? in diretta ATP 500 Dallas e Rotterdam, WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 Cluj-Napoca

Leggi su Digital-news.it

E’ ripartita alla grande la stagione delsu Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi inda lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio: uno del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.Nel circuito maschile, ilOpen rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione indoor nordamericana. Questo torneo ATP 500, che si svolge sui campi in cemento di, attira ogni anno alcuni dei migliori giocatori del circuito, grazie a un mix di giovani talenti emergenti e veterani affermati. Il torneo è noto per il suo ambiente competitivo e per la presenza di un pubblico appassionato, che contribuisce a rendere ogni incontro un evento spettacolare.Parallelamente, in Europa, l'ABN AMRO Open disi conferma come uno degli eventi di maggior prestigio del circuito ATP 500.