Puntomagazine.it - Sirignano: anziana signora soccorsa e salvata dai Carabinieri

. La donna che vive da sola è caduta accidentalmente dal letto e non riusciva più ad alzarsi. Ad avvertire i soccorsi alcuni viciniIdell’Aliquota Radiomobile unitamente a quelli della Stazione di Baiano, nella mattinata di ieri hanno soccorso e affidato alle cure del 118 unadi, che vive da sola e senza figli, la quale durante la notte è caduta accidentalmente dal letto, non riuscendo più ad alzarsi. In particolare, presso la Centrale Operativa della Compagnia di Baiano è giunta una telefonata da parte di alcune persone abitanti nei pressi del plesso dell’88enne, che hanno rappresentato di udire dei lamenti provenienti dall’appartamento.L’immediato intervento condotto dai militari, ha permesso di raggiungere la donna mediante l’effrazione di una finestra dell’abitazione, affidandola al “118”, che dopo aver constatato la rottura del femore, ha provveduto a trasportarla all’Ospedale di Avellino.