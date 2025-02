Lapresse.it - Siria, esplode autobomba nel nord: “Almeno 15 morti”

Un’è esplosa alla periferia di una città dellasettentrionale, provocando la morte di15 persone. Lo hanno riferito la difesa civile locale e l’Osservatoriono per i diritti umani, che hanno parlato anche di decine di persone rimaste ferite. L’auto alla periferia della città di Manbij è esplosa accanto a un veicolo che trasportava lavoratori agricoli, uccidendo 14 donne e un uomo, secondo la difesa civilena locale. Altre 15 donne sono rimaste ferite, e alcune sono in condizioni critiche. Secondo l’Osservatoriono per i diritti umani, con sede nel Regno Unito, le vittime sarebbero 19, di cui 18 donne e un uomo.Manbij, nella provincia-orientale di Aleppo, continua ad essere teatro di violenze anche dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad a dicembre.