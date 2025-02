Thesocialpost.it - Sinner non va da Mattarella, il giudizio durissimo di Panatta: “Un errore”

continua a far discutere con le sue scelte fuori dal campo. Dopo aver rinunciato alle Olimpiadi di Tokyo e declinato l’invito a Sanremo, il campione altoatesino ha detto “no” anche al Quirinale, scegliendo di non partecipare alla cerimonia organizzata dal presidente della Repubblica Sergioper celebrare la vittoria dell’Italia in Coppa Davis e delle azzurre della Billie Jean King Cup.Leggi anche:non andrà al Quirinale da: “Deve recuperare energie”, il consiglio medicoLa giustificazione e le criticheLa motivazione ufficiale dietro l’assenza diè legata alla necessità di riposo, consigliato dal suo staff medico dopo il successo agli Australian Open. Tuttavia, la decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra tifosi e appassionati, soprattutto dopo la diffusione di alcune immagini che lo ritraggono in Val Pusteria a sciare con gli amici e concedere autografi ai bambini.