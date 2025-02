Ilveggente.it - Sinner, è un bel problema: a Montecarlo non ci va

Leggi su Ilveggente.it

, la felicità è alle stelle ma c’è un. E adesso che si fa?Fanno a turno, onde evitare che l’attività di famiglia resti scoperta. Una volta va papà Hanspeter, quella dopo va mamma Siglinde. Stavolta, invece, è toccato al fratello Mark volare alla volta dell’Australia per gustarsi dal vivo, finalmente, l’ennesimo successo del cocco di casa. E scommettiamo che deve essere stato ancora più entusiasmante, per Jannik, vincere sotto gli occhi di colui il quale ha sempre detto essere uno dei suoi punti di riferimento., è un bel: anon ci va (AnsaFoto) – Ilveggente.it“Avere qui mio fratello – ha detto, non a caso, a margine della premiazione – è stata la parte più bella del torneo. Mio fratello è anche il mio miglior amico, nessuno mi conosce meglio di lui, ci parlo spesso di come sto e dei miei problemi.