Sindaci e pendolari in piazza per chiedere miglioramenti sulla linea Faentina

Leggi su Corrieretoscano.it

BORGO SAN LORENZO – Una partecipazione significativa, sia dal punto di vista numero sia istituzionale alla manifestazione perun miglioramento dellain Mugello. La sostituzione o l’ammodernamento dei treni, sanzioni per i disservizi da ridistribuire ai, scontistica o sospensione dei costi di abbonamento fino alla ripresa di un servizio accettabile, nuovo orario, con più corse, diurne notturne e veloci. Sono alcune delle proposte contenute nel Manifesto per lalanciato dai partecipanti alla manifestazione, promossa dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello e dal ComitatoMugello attaccati al treno, che si è tenuta a Borgo San Lorenzo contro i disservizi e per il futuro della tratta ferroviaria che collega Firenze a Faenza, usata ogni gironi da migliaia diper recarsi al lavoro o a scuola.