Simone Inzaghi alza la voce dopo Milan-Inter | Rigore clamoroso su Thuram comincio ad arrabbiarmi

“I ragazzi sono stati magnifici, ma purtroppo non sono andati oltre gli episodi di tre pali, tre gol annullati e unsu. Preferisco non rivedere le immagini”. L’allenatore dell’ha commentato così ai microfoni di Sky Sport il derby con ilpareggiato 1-1. “Eravamo alla diciassettesima partita in due mesi. Vogliamo sempre vincere e ci dispiace, ma non ci siamo abbattuti”.Il tecnico nerazzurro insiste sull‘episodio che ha visto protagonisti Pavlovic e: “Non mi va di parlarne perché è un discorso ampio, però ci ricordiamo degli errori arbitrali col Bologna e nella finale di Riad solo per citare due occasioni – ha sottolineato l’allenatore – Io non me ne ero accorto in campo, ma l’ho rivista. Non capisco quali sono le direttive. Ci sta che l’arbitro era coperto, ma chi sta seduto al Var non può non richiamare il direttore di gara”.