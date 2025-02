Oasport.it - Simone Alessio: “Volevo fare calcio, ma nel taekwondo vincevo…Cambio di categoria inevitabile”

Leggi su Oasport.it

, reduce da un 2024 che gli ha regalato la gioia della prima medaglia olimpica, si appresta ad affrontare il nuovo quadriennio verso i Giochi di Los Angeles 2028 con il sogno di conquistare l’oro a cinque cerchi tra i pesi massimi del. L’azzurro, due volte campione iridato ed ex numero 1 del ranking nei -80 kg, è salito infatti sul terzo gradino del podio a Parigi perdendo un po’ a sorpresa ai quarti di finale e riuscendo poi ad agguantare il bronzo tramite i ripescaggi.“Mi avvicino alperché mio padre ha praticato questo sport e nel piccolo paesino di Sellia Marina c’erano principalmente iled il, quindi con la mia attitudine di non rispettare le regole avevo bisogno di imparare. Ilè stato fondamentale per la mia crescita e da lì è iniziata una storia che mi ha portato prima al pensiero dell’abbandono delper il, che è un’altra mia grande passione, poi però con l’arrivo delle prime vittorie e comunque con il sentirmi forte in quello che facevo è nata questa passione diventata poi il mio lavoro e quasi la ragione di questa mia piccola vita.