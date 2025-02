Biccy.it - Simona Ventura lascia il manager Lucio Presta, il commento di lui

Leggi su Biccy.it

hato il. La notizia, in maniera ufficiosa, l’ha anticipata Giuseppe Candela su Twitter sottolineando che la rottura sarebbe avvenuta in maniera civile, parola che ha deciso di scrivere fra virgolette. “Si è interrotto da qualche mese il rapporto professionale trae l’Arcobaleno Tre di” – ha scritto Giuseppe Candela – “I due si sarebbero detti addio in modo “civile”. #Anteprima“.Il post è diventato virale e un utente ha commentato taggando propriochiedendogli cosa stesse succedendo. Lui ha così risposto: “Credimi, assolutamente nulla“.Si è interrotto da qualche mese il rapporto professionale trae l’Arcobaleno Tre di. I due si sarebbero detti addio in modo “civile”. #anteprima— Giuseppe Candela (@GiusCandela) February 3, 2025Credimi assolutamente nulla— ellepione (@) February 3, 2025Cosa è davvero successo fra? Nel dubbio, va specificato che Super Simo è la terza artista are la sua agenzia dopo Amadeus (nella primavera del 2024) e Paolo Bonolis (lo scorso mese).