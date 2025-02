Dilei.it - Simona Cavallari e la depressione post parto: “Sola e abbandonata. Ce l’ho fatta con le mie forze”

è un’apprezzatissima attrice romana, nata il 5 aprile 1971. Vanta alle spalle numerose esperienze tra cinema, televisione e teatro, così come una storia personale non semplice. In quello che doveva essere uno dei momenti più belli della sua vita, infatti, si è ritrovata a combattere un nemico invisibile, interno e subdolo. Un’oscurità, ha raccontato, dalla quale ha trovato la forza di venir fuori da.Il doppioUn grande amore, quello con il cantautore Daniele Silvestri, dal quale sono nati due figli. I due piccoli sono venuti al mondo a breve distanza l’uno dall’altro., infatti, li definisce quasi gemelli nel corso dell’intervista concessa a Caterina Balivo, nello studio de La Volta Buona.Un periodo tutt’altro che semplice per lei, che ammette: “È stata molto dura”.