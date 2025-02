Lettera43.it - Simest e il Gruppo Bcc Iccrea sostengono lo sviluppo internazionale di Roncadin

, la società delCassa depositi e prestiti per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, e ilBcchanno finalizzato un’operazione di sostegno allaSpa del valore di circa 18 milioni di euro.ha partecipato, insieme al Fondo 394 gestito in convenzione con il ministero degli Esteri, con un importo pari a circa 8 milioni di euro, mentre ilBccha contribuito con ulteriori 10,5 milioni di euro tramite la capoBcc Banca, in pool con Bcc Pordenonese e Monsile e Bcc Financing (società delspecializzata nei finanziamenti agevolati).Il finanziamento supporterà la realizzazione di uno stabilimento produttivo dinegli UsaL’iniziativa è volta ad accompagnare gli investimenti negli Stati Uniti della società friulana attiva nel settore dei surgelati, attraverso la realizzazione di uno stabilimento produttivo dal valore complessivo di circa 30 milioni di euro.