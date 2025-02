Ilgiorno.it - Sicurezza, incontro al vertice: "Subito un commissariato"

Leggi su Ilgiorno.it

Occhi puntati sul presidio del territorio. Nei giorni scorsi il sindaco di San Giuliano Marco Segala, insieme al comandante della polizia locale Fabio Allais, ha avuto uncol prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, il questore Bruno Megale e il comandante provinciale dei carabinieri Pierluigi Solazzo, sul tema della. Il vis à vis ha fatto seguito agli eventi del 2 gennaio, quando, in alcune vie di San Giuliano, decine e decine di auto parcheggiate a bordo strada sono danneggiate da una banda di vandali. Uno dei responsabili di quell’episodio, un marocchino irregolare in Italia, è stato poi individuato dai carabinieri; in sede giudiziaria ha patteggiato e gli è stata applicata la sospensione della pena. Nel rimarcare l’importanza di una sinergia tra le forze dell’ordine e di pene certe per fare da deterrente alla microcriminalità, "ho ribadito la necessità di operazioni volte all’espulsione di clandestini che, sempre più spesso, sono protagonisti di azioni che minano il vivere civile della nostra comunità – sostiene Segala, di Fratelli d’Italia –.