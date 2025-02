Bergamonews.it - Sicurezza e salute sul lavoro, il nuovo calendario dei corsi

Confcommercio Bergamo affianca gli imprenditori per assolvere gli obblighi formativi in materia dinei luoghi di.Sono in programma iobbligatori – ai sensi del D.Lgs. 81/08- per tutti i settori di attività e tipologie di rischio e la formazione Haccp, in materia di igiene degli alimenti , nel rispetto del Regolamento CE 852/2004. A inizio febbraio si apre, in sede e in e-learning, la nuova stagione formativa. Indiverse sessioni formative sulla, tra cui la formazione generale, specifica e aggiornamento (anche online) rivolta ai lavoratori e la formazione per i preposti.Tornano in aula anche iriservati a ‘Responsabile del servizio prevenzione e protezione’ – Rspp datore di(aggiornamento dal 6 febbraio, prima formazione dal 18 febbraio) e ‘Rappresentante dei lavoratori per la’ (Rls).