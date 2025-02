Sicily Fest London compie 10 anni e punta verso il Mediterraneo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 3 feb. (askanews) –, fiera enogastronomica interamente dedicata alla Sicilia, torna a Londra dal primo al 4 maggio. In occasione del decimoversario, l’evento si espande per abbracciare l’intero. Nata nel 2015 con l’intento di promuovere le eccellenze siciliane a Londra,è consolidata neglicome una piattaforma strategia tra B2B e B2C rivolta da un lato ai numerosi expat italiani e siciliani, ma anche a inglesi ed europei. Il “cibo siciliano” diventa sia un’attrattiva culturale e turistica per il pubblico, che un’occasione di business per gli addetti ai lavori del settore ristorazione. Se in questila kermesse ha coinvolto oltre 160mila visitatori da tutto il mondo e oltre 200 espositori sicilianindo sulle peculiarità food e beverage dell’isola, da quest’anno sarà aperta anche a tutte le tipicità delle regioni italiane e dei paesi stranieri che si affacciano sul Mare Nostrum.