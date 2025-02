Lanazione.it - "Siamo la prima forza. Il candidato spetta a noi"

Leggi su Lanazione.it

Nel suo congressoItalia conferma l’intenzione di candidare a sindaco di Viareggio, Costagliola. Ma la Lega non ci sta e la segretaria del Caroccio, Maria Pacchini non solo rivendica ilper il suo partito ma esclude alleanze con assessori della giunta Del Ghingaro. "A Viareggionoi il partito più forte e intendiamo esprimere ila sindaco – esordisce –. La Lega è un partito che fa della coerenza un caposaldo insormontabile, per questo non sarà mai alleata di nessuno fra gli assessori attualmente in giunta, né di alcun consigliere della maggioranza che sostiene Del Ghingaro. Valutando significativo l’accorpamento o meno delle elezioni comunali a quelle regionali, la Leg si riserva di proporre il proprio nominativo solo dopo aver avuto conoscenza di questo elemento fondamentale".