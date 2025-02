Ilgiorno.it - “Si sono presi tutti i miei risparmi”: anziano disabile truffato con un messaggio. Il trucco dell’orario

COGLIATE – Chiamano sempre alla stessa ora, dopo le 19. Lo stesso stratagemma: un, apparentemente con la chat della banca. E fanno la stessa richiesta: avvertono che è in corso un tentativo di truffa, qualcuno sta effettuando un bonifico dal conto del malcapitato, di solito in un Paese estero. Gettando il cliente nel panico. Ma offrendogli una possibilità per difendersi: telefonare immediatamente a un numero, che è poi sempre apparentemente quello del servizio clienti della banca in questione e, una volta che la potenziale vittima ha abboccato, una voce molto professionale, che si presenta come quella di un addetto della filiale di fiducia, gli illustra il sistema escogitato dall’istituto di credito per non vedersi sottrarrei soldi depositati: effettuare un bonifico di prova col proprio nome nella causale che annullerà immediatamente tutte le operazioni truffaldine.