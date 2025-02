Sì la federa di seta può davvero aiutare contro rughe e perdita dei capelli

Leggi su Gqitalia.it

Il trend delladinon è solo una strategia piuttosto riuscita di marketing per riabilitare il segmento del tessile per la casa e della biancheria da letto. Dormire sullarispetto ad altri tessuti come ad esempio il cotone o il lino, porta con sé una serie indubbia di benefici a pelle e. D'altronde è coinvolto un fantastico partner in crime della cura di bellezza, forse il più potente di cui disponiamo: il sonno. Durante il ricambio cellulare notturno possonosuccedere miracoli se. E unaparticolarmente morbida, liscia e traspirante può.Un piccolo ripasso ci aiuta a introiettare più facilmente l'assioma=bellezza.