Si intitola "Mollami!" il nuovo libro di Daniele Novara per imparare a gestire i nostri ragazzi e ragazze... stando loro alla larga. Prevede meno "spiegoni" e confidenze, e più metodo

«Non intendo darvi consigli ma mettere a disposizione un patrimonio scientifico e pratico che potrà migliorare la vostra possibilità di farcela». Questo promette, pedagogista e counselor, nell’introduzione del suo! Educare i figli adolescenti e trovare la giusta distanza per farli crescere (Bur Parenting). In altre parole, ai genitori rimasti senza bussola di fronte a figli che non riconoscono più,ni “sfidanti”, che non ascoltano e spesso rispondono malissimo,fornisce una bussola, per «conoscere una nuova collocazione del vostro ruolo genitoriale». Figli adolescenti, i consigli peril conflitto e gli errori da non commettere X Leggi anche › Come riconoscere (e affrontare) il disagio psichico in un figlio che non lo esprime? Educare i figli adolescenti? Ildinel! Prima di consegnare le sue tecniche a padri e madri oltre l’orlo di una crisi di nervi,enumera gli equivoci in cui molti cadono.