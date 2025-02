Ilrestodelcarlino.it - "Si è giocato su un campo ai limiti. Alla fine sono contento del risultato"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’Ancona riacciuffa il Sora in extremis al Tomei in dieci contro undici, va bene il punto, molto meno bene la prestazione dei dorici, che per oltre 90’ subiscono la maggiore determinazione del Sora. Massimo Gadda nel dopo partita punta il dito soprattutto sulle condizioni deldi Sora, un sintetico deteriorato che non permette all’Ancona di esprimere il suo calcio come fa di solito e che la mette in seria difficoltà a lungo. "Un punto buono in una partita molto difficile, giocata su unai– spiega Massimo Gadda –. Questo più che calcio è un altro sport. Noi non siamo partiti bene, come invece hanno fatto loro, abbiamo cercato di giocare, ma su questosi gioca su palle lunghe, seconde palle, lo abbiamo capito soprattutto nel secondo tempo, prima dell’espulsione di Varriale.