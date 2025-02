Padovaoggi.it - Si dimette l'assessore Ramazzina, alla transizione ecologica arriva Beatrice Andreose

Leggi su Padovaoggi.it

Si è dimesso per impegni personali Loris Pietroe alle Pari Opportunità del Comune di Este, che viene sostituito in piena continuità da. «All’vanno i più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi.