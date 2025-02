Thesocialpost.it - Si brucia un dito mentre cucina, gli amputano le gambe: “Non pensavo fosse grave”

Leggi su Thesocialpost.it

Doveva essere un’esperienza all’insegna della natura e del relax, ma il viaggio in campeggio a Kiowa, Colorado, per Max Armstrong si è trasformato in un dramma. Un gesto apparentemente banale – una lieve ustione al pollice – ha scatenato una catena di eventi che ha portato il 40enne americano a subire l’amputazione di entrambe le.L’incidente e i primi segnaliTutto è iniziatoArmstrongva per sé e i suoi amici. Nel maneggiare una padella bollente, si èto il pollice. «Ho preso la padella nel modo sbagliato e il mioha toccato il metallo rovente. Sentivo cheva, ma non volevo farla cadere», ha raccontato. Dopo cena, ha disinfettato la ferita e l’ha coperta con una benda, senza darci troppo peso.Dopo un paio di giorni, ha notato un gonfiore alla gamba sinistra.