Si apre il processo a Rubiales Hermoso in aula | Non ho potuto reagire in nessun modo al bacio

Leggi su Sportface.it

Si è aperto quest’oggi, davanti l’Audiencia Nacional a San Fernando de Henares, in quel di Madrid, ilall’ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis, imputato con l’accusa di aggressione sessuale e intimidazioni per ilforzato alla capitana della nazionale spagnola, Jenni, avvenuto nel corso della premiazione dei Mondiali femminili a Sidney, il 20 agosto 2023. L’ex numero uno del calcio iberico è inoltre accusato di aver esercitato una serie di pressioni affinché la giocatrice si dicesse in un secondo momento consenziente.è pertanto divenuta anche un simbolo della lotta al sessismo nello sport in Spagna.Nei confronti del 47enne, la procura spagnola ha chiesto una condanna pari a due anni e mezzo di carcere. Tra gli imputati ci sono anche Jorge Vilda, allenatore della nazionale femminile dal 2015 al 2023, Ruben Rivera, direttore di marketing della Rfef, e Albert Luque, direttore sportivo della selezione femminile, accusati di intimidazioni nei confronti di, e dei suoi amici e familiari per indurla a dichiarare pubblicamente a favore di