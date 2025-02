Tvplay.it - Shock Milan, altro accordo raggiunto: si attende solo l’annuncio ufficiale

Per ildi Sergio Conceicao, dopo il pari nel derby contro l’Inter, bisogna registrare altre novità di calciomercato.Dopo il ko subito in Champions League contro la Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro, ilha fornito un segnale importante. I rossoneri, infatti, hanno rischiato di vincere ancora una volta il derby del capoluogo lombardo.: si(LaPresse) tvplay.itIl ‘Diavolo’, infatti, era riuscito a pareggiare in vantaggio con il solito Reijnders nei minuti finali della prima frazione di gara, ma l’Inter è riuscita a riportare il risultato in parità con la rete siglata da de Vrij siglato nel recupero della partita di ieri. C’è da dire che gli uomini di Simone Inzaghi hanno colpito ben tre pali, ma comunque ilnon ha demeritato.