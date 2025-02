Shakira Beyoncé Lady Gaga | i Grammy Awards 2025 sono al femminile ma Kendrick Lamar vince per la migliore canzone Lo show di Stevie Wonder e Herbie Hancock – I video

Leggi su Open.online

La vittoria diper il miglior album pop latino dell’anno con Las mujeres ya no lloran (Le donne non piangono più). E quella di, che diventa la prima artista di colore are il premio per il miglior album country nella cerimonia dei 67esimidedicata alle vittime degli incendi di Los Angeles. Mentreannuncia ildel suo nuovo singolo Abracadabra con un’estetica che strizza l’occhio all’era di The Fame Monster e segna il suo ritorno alle origini con l’album “Mayhem”. Poi, in duetto con Bruno Mars, canta California Dreamin’. Intanto nel parterre della Crypto.com Arena, palazzetto dove di solito giocano i Lakers, il presentatore Trevor Noah continua a fare appelli al pubblico affinché faccia donazioni al fondo Fire relief in favore delle vittime dei roghi, chestati dichiarati estinti al 100% solo questo fine settimana.