Superguidatv.it - Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si lasciano? L’ultimatum, al Grande Fratello: “É un peccato perdersi”

Tra i protagonisti disono in balia di una dura crisi d’amore, che minaccia il futuro della coppia. Ma é tempo di un confronto decisivo sulla turbolenta lovestory: il modello fa una promessa, in risposta aldell’ex Amici-ballerina.in crisi: scoppia la coppia, al?In vista della nuova puntata di, prevista sulle reti Mediaset il 3 febbraio 2025,catalizzano ancora una volta l’attenzione dei fan e non solo, tra i telespettatori. Questo, in un confronto intimista dopo l’allontanamento avutosi tra loro nell’ultimo periodo, che ha visto la coppia vivere un momento di forte crisi d’amore.Dal suo canto, al confronto tra le parti la ballerina chiarisce adi aver voluto allontanarsi da lui per concedersi del tempo e riflettere sulle loro vite e il loro percorso di vita e gioco intrapreso al GF:“Ho avuto un momento di riflessione in cui avevo bisogno di stare da sola per comprendere delle cose, non ti ho reso partecipe subito perché proprio in virtù del fatto che dovevo capire e avevo bisogno di riflettere su delle cose”.