Sfruttiamo il Mega di Musk come antidoto ai vendicativi dazi di Trump

ElonBeppe Grillo. Un comico approdato alla politica per narcisismo e un narcisista compulsivo che ha capito che la politica gli serve per i suoi affari. Poi tutti e due si sono fatti prendere la mano: il delirio di onnipotenza che danno i social quando vedi aumentare i tuoi like fa brutti scherzi. Uno la usava, nella sua ingenuità, perché voleva sconfiggere la povertà, vasto programma; quest’altro, nel suo cinismo, per aumentare la ricchezza, la sua: già più facile. Dopo lo slogan Maga (Make America great again) lanciato dal suo socio in affari Donaldora ci propone, cioè Make Europe great again. Si capisce che, dopo Giuseppe Garibaldi, è lui che aspira al ruolo di eroe dei due mondi. Prima di avere paura di questo Nando Moriconi all’incontrario, affascinato dal Colosseo e dalla pastasciutta, salutatoun genio prima che le frequentazioni con la famiglia Meloni, la neonazista Alice Weidel di Alternative für Deutschland (AfD) e soprattutto con Andrea Stroppa, suo referente per l’Italia, mettessero fortemente in dubbio la sua lucidità, bisogna sfatare il mito della sua genialità.