Secoloditalia.it - Sfregio antisemita a Milano: deturpati i murales dei sopravvissuti Bruck, Segre e Modiano

L’odioha colpito ancora i testimoni dello sterminio ebraico, stavolta è accaduto a. Iche celebrano iEdith, Sammye Lilianasono stati presi di mira e. L’artista ed esecutore delle opere di street art, Alexsandro Palombo ha precisato che «attaccare ripetutamente delle opere d’arte dedicate alla Memoria e che ritraggono deiad Auschwitz non solo procura infinita amarezza, ma evidenzia come il valore stesso della democrazia e di tutte le nostre libertà sia in pericolo”.La prima opera che ritraeè intitolata “Arbeit mach frei”, la grande stella di David nella bandiera israeliana che copre le spalle della scrittrice ungherese è stata rimossa. Nella seconda dal nome “Halt!Stoj!”, in cui appaiono Papa Francesco,in versione Simpson come nello stile dell’artista pop italiano, sono state deturpate tutte le stelle gialle che simboleggiano l’emarginazione e lo sterminio.