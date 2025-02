Iltempo.it - Sfregiato il murale su Edith Bruck, Segre e Modiano: il gesto della vergogna

Leggi su Iltempo.it

a Milano ildiLilianae Sami, tre degli ultimi grandi testimoni italianiShoah sopravvissuti ad Auschwitz. Le opere erano state realizzata dall'artista aleXsandro Palombo per il GiornoMemoria in Via Michele Amari, la più grande con il Papa versione Simpson all'angolo con via Francesco Caracciolo. Nella prima opera “Arbeit macht frei” che ritrae, la grande stella blu di David è stata rimossa dalla bandiera d'Israele che copre le spallescrittrice ungherese, mentre nella seconda opera “Halt! Stoj!” in cui appaiono Papa Francesco,, Lilianae Samiin versione Simpson nel tipico stile pop dell'artista, sono state sfregiate tutte le stelle di David gialle simbolo di esclusione e sterminio. Mentre sul cartello che indossa Papa Francesco è rimasta intatta la scritta “Antisemitism is everywhere” l'antisemitismo è ovunque.