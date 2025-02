Agi.it - Sfregiato a Milano il murales di Segre, Bruck e Modiano

AGI - Raid antisemita ai danni deldi Liliana, Edithe Samirealizzato dall'artista AleXandro Palombo in occasione dell'ottantesimo anniversario dalla liberazione del nazifascismo. Lo comunica lo stesso autore in una nota. "Tutte le stelle di David sfregiate, ala furia antisemita sui nuoviche celebrano Edith, Lilianae Sami, tre degli ultimi grandi testimoni italiani della Shoah sopravvissuti ad Auschwitiz - fa sapere Palombo -. Nella prima opera "Arbeit macht frei" che ritrae Edith, la grande stella blu di David è stata rimossa dalla bandiera d'Israele che copre le spalle della scrittrice ungherese, mentre nella seconda opera "Halt! Stoj!" in cui appaiono Papa Francesco, Edith, Lilianae Samiin versione Simpson nel tipico stile pop dell'artista, sono state sfregiate tutte le stelle di David gialle simbolo di esclusione e sterminio.