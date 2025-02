Servier 59 mld di fatturato nel 2023 24 obiettivo 10 mld al 2030

Ilgiornaleditalia.it - Servier, 5,9 mld di fatturato nel 2023/24, obiettivo 10 mld al 2030

Roma, 3 feb. (Adnkronos Salute) - Crescita del 10,8% rispetto all'anno precedente, +33% nell'area oncologica, condi 5,9 miliardi e l'dei 10 miliardi al. Questi i risultati per l'esercizio/24 del Gruppo farmaceutico, che evidenzia come il ricavo sia suddiviso in