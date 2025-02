Lecceprima.it - Serie D, Brindisi-Casarano: cambia l'orario della partita

Leggi su Lecceprima.it

Arriva il cambio diper il derby pugliese, in programma domenica 9 febbraio allo stadio Fanuzzi e valevole per la ventitreesima giornata del campionato diD, girone H.Il calcio di inizio dell'incontroinfatti è stato fissato alle ore 15:30.