Sport.quotidiano.net - Serie C. Il Carpi chiude con sei innesti. Resta il +5 sui playout

Quella di oggi sarà un’ultima giornata di mercato senza sussulti particolari per il. L’arrivo di Fossati (foto) ha di fatto chiuso con 24 ore di anticipo la campagna. Nelle ultime ore da Ravenna erano rimbalzate voci di un nuovo interesse da parte dei giallorossi per Simone Saporetti, anche se in questi mesi a parte le voci di stampa nessuno ha mai ufficialmente bussato alla porta delper l’attaccante classe ’98 e di certo non accadrà oggi, quando ilnon avrebbe il tempo per rimpiazzarlo. È vero che Saporetti viene da 4 panchine di fila, ma è l’unico della rosa fra i giocatori di movimento ad aver giocato tutte e 25 le gare fin qui (26 su 26 con la Coppa) e gode della massima stima di mister Serpini. Il suo ingresso ad Ascoli è stato più che convincente (rigore procurato e assist per l’occasionissima di Sall al 94’), tanto che il numero 10 si candida per il ritorno da titolare domenica col Pescara.